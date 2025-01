© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Ripple plant, seinen Stablecoin RLUSD auf weiteren großen Börsen wie Coinbase und Binance zu listen, wobei technische und strategische Herausforderungen bestehen.Ripple hat mit der Einführung seines heiß erwarteten, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins RLUSD ein neues Kapitel aufgeschlagen. Während das Unternehmen bereits erste Partnerschaften mit Plattformen wie Bitstamp verkündet hat, stehen jetzt insbesondere Schwergewichte wie Coinbase und Binance auf der Liste. Doch die Hürden sind höher, als viele denken. Technische Herausforderungen bei Listings Jack McDonald, Senior Vice President für Stablecoins bei Ripple, gewährte in einem Interview Einblicke in den komplexen Prozess hinter …