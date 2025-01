Das Projekt zielt auf die Produktion von 24. 000 Tonnen pro Jahr Lithiumhydroxid für Batterien ab und kombiniert die unterirdische Solegewinnung mit dazugehörigen geothermischen Anlagen in einem geschlossenen Flüssigkeitskreislauf, einer Lithiumextraktionsanlage und einer Raffinationsanlage. von pv magazine Spanien Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnete im Dezember ein Darlehen von 500 Millionen Euro mit dem australischen Unternehmen Vulcan Energy, das rund 2022 Millionen Euro in ein Projekt zur Lithiumgewinnung in Deutschland investieren wird. Das Projekt mit dem Namen "Zero Carbon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...