Die Ölpreise sind weiterhin gut unterstützt und der ICE Brent stieg gestern um 1%, so die ING-Rohstoffanalysten Warren Patterson und Ewa Manthey. Marktstimmung bleibt positiv "Die Marktstimmung bleibt aufgrund des kälteren Wetters in Teilen der nördlichen Hemisphäre positiv, was die Ölnachfrage ankurbeln dürfte. Zudem wird asiatisches LNG am Spotmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...