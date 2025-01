New York - Gestiegene Zinssorgen nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben am Freitag die New Yorker Börsen unter Druck gesetzt. Eine dreiviertel Stunde nach dem Handelsstart sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,33 Prozent auf 42.067,38 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,70 Prozent auf 5.817,67 Punkte. Beim technologiewertelastigen Nasdaq 100 stand gar ein Abschlag von 2,13 Prozent auf 20.729,03 Zähler zu Buche. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...