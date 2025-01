New York - Gestiegene Zinssorgen nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben am Freitag die New Yorker Börsen unter Druck gesetzt. Zudem belegte das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher zugenommen haben, was den Aktienkursen einen weiteren Dämpfer versetzte. Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,36 Prozent auf 42.055,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ...

