New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump kommt im Schweigegeld-Prozess in New York ohne Strafe davon. Der Schuldspruch gegen den 78-Jährigen bleibt aber bestehen. Trump zieht damit am 20. Januar als verurteilter Straftäter ins Weisse Haus ein. Bei der Strafmassverkündung im Schweigegeld-Prozess verhängte Richter Juan Merchan - wie zuvor bereits angekündigt - eine «unconditional discharge» (bedingungslose Straffreiheit) gegen den Republikaner, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...