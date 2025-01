© Foto: Tesla - Tesla.com

Tesla bringt ein überarbeitete Model Y in China auf den Markt. Damit will Tesla die Konkurrenz im Reich der Mitte zurückdrängen. Die Details. Tesla hat am Freitag eine überarbeitete Version seines erfolgreichen Model Y für den chinesischen Markt vorgestellt. Mit einem Basispreis von 263.500 Yuan (ca. 35.935 US-Dollar) ist das neue Modell 5,4 Prozent teurer als sein Vorgänger. Die Auslieferung beginnt im März zunächst exklusiv in China, berichtet CNBC. Die Markteinführung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Tesla verzeichnete 2024 erstmals einen Rückgang der jährlichen Gesamtauslieferungen. In China, dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge, ist Tesla einem starken Wettbewerb durch …