Eric Zinterhofer wird Vorstandsmitglied des Unternehmens

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass Ronald S. Lauder mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") ausscheidet. Gemäß der Aktionärsvereinbarung zwischen den Mitgliedern der Familie Lauder und dem Unternehmen hat Herr Lauder das Recht, zwei Direktoren des Unternehmens zu ernennen. Seine Tochter Jane Lauder wird weiterhin in ihrer derzeitigen Position im Vorstand tätig sein, und er hat seinen Schwiegersohn Eric Zinterhofer, der mit seiner Tochter Aerin Lauder verheiratet ist, als seinen zweiten Kandidaten benannt. Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Herrn Lauder aus dem Vorstand und seiner Ernennung von Herrn Zinterhofer als seinen Kandidaten hat der Vorstand Herrn Zinterhofer mit sofortiger Wirkung gewählt. Herr Lauder bleibt weiterhin Vorsitzender von Clinique Laboratories, LLC.

Herr Zinterhofer bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Investitionen und globales Geschäft in den Vorstand ein und ist derzeit Gründungspartner von Searchlight Capital Partners. Er ist Mitglied des Investitionsausschusses, des Betriebsausschusses und des Bewertungsausschusses und gemeinsam mit den beiden anderen Gründungspartnern für die Überwachung der Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Er ist Mitglied der Vorstände mehrerer Portfoliounternehmen von Searchlight, darunter Care Advantage, Hemisphere, Liberty Latin America und TelevisaUnivision, und Vorstandsvorsitzender von Charter Communications. Vor der Gründung von Searchlight war er Seniorpartner bei Apollo Management in New York. Herr Zinterhofer erwarb einen BA mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften und Europäischer Geschichte (cum laude) an der University of Pennsylvania und einen MBA an der Harvard Business School.

Herr Lauder trat 1964 in das Unternehmen ein und hatte verschiedene Positionen inne. Er war von 1968 bis 1986, von 1988 bis Juli 2009 und von 2016 bis zu seinem jüngsten Ausscheiden Mitglied des Vorstands des Unternehmens.

"Als Mitglied der Familie Lauder und Direktor im Vorstand war Ronald ein unerschütterlicher Fürsprecher für The Estée Lauder Companies, unsere Mitarbeiter und unsere Marken. Sein Engagement und seine strategische Vision waren von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen auf einem starken Fundament steht. Im Namen der Organisation möchte ich ihm meinen tief empfundenen Dank für seine bemerkenswerten Dienste und seine Führungsqualitäten aussprechen", sagte William P. Lauder, Vorsitzender des Vorstands. Er fuhr fort: "Außerdem möchte ich Eric im Vorstand willkommen heißen. Als Mitglied der Familie wird Eric weiterhin die Werte vertreten, die das Herzstück unseres Unternehmens bilden, und gleichzeitig in diesem entscheidenden Moment eine neue Perspektive einbringen. Wir sind zuversichtlich, dass Erics bedeutende Führungserfahrung, sein strategisches Verständnis und sein Branchenwissen eine Bereicherung für das Unternehmen sein und unsere Pläne für langfristiges Wachstum vorantreiben werden."

Zu diesem Wechsel sagte Herr Ronald Lauder: "Seit mehr als 50 Jahren ist es eine unglaubliche Ehre und ein Privileg, für The Estée Lauder Companies zu arbeiten. Auch wenn ich mich aus dieser Position im Vorstand zurückziehe, werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dieses unglaubliche Unternehmen, die nächste Generation der Familie Lauder in der Führung und unser Familienerbe zu unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass Erics Erfahrung und Perspektive für die langfristige Vision und die Pläne des Unternehmens, wieder zu Wachstum zurückzukehren, von Vorteil sein werden, während die Werte, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, erhalten bleiben."

"Während seiner mehr als 50-jährigen Tätigkeit für The Estée Lauder Companies, einschließlich seiner Tätigkeit im Vorstand, hat Ronald dazu beigetragen, eine Grundlage für Exzellenz zu schaffen. Auch wenn wir Ronald in seiner Funktion als Vorstandsmitglied vermissen werden, ist Eric eine hervorragende Wahl als sein Nachfolger. Im Namen meiner Vorstandskollegen danke ich Ronald für seine Führungsqualitäten und seine zahlreichen Beiträge und heiße Eric im Vorstand willkommen", sagte Richard F. Zannino, der leitende unabhängige Direktor des Unternehmens.

Zusätzlich zu seinen Tätigkeiten bei The Estée Lauder Companies war Ronald Lauder von 1983 bis 1986 stellvertretender Staatssekretär im Verteidigungsministerium für Europa- und NATO-Angelegenheiten. Von 1986 bis 1987 war er US-Botschafter in Österreich. Lauder ist Ehrenvorsitzender des Kuratoriums des Museum of Modern Art und Präsident der Neuen Galerie. Er ist außerdem Vorsitzender des Vorstands des Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies an der Wharton School der University of Pennsylvania und Mitbegründer und Co-Vorsitzender der Alzheimer's Drug Discovery Foundation.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Über The Estée Lauder Companies

ELC-C

