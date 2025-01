Die Fresenius Medical Care-Aktie verzeichnete heute einen erfreulichen Handelsverlauf an der XETRA-Börse. Der Anteilsschein stieg um 0,7 Prozent auf 43,88 EUR und markierte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 44,23 EUR. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR, was einer deutlichen Erholung entspricht. Mit dem aktuellen Kurs nähert sich die Aktie dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 46,20 EUR an, was das gestiegene Vertrauen der Anleger widerspiegelt.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Gesundheitskonzerns zeigen trotz eines leichten Umsatzrückgangs eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Der Gewinn je Aktie konnte im dritten Quartal 2024 auf 0,73 EUR gesteigert werden, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,29 EUR darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie, während die erwartete Dividende bei 1,13 EUR liegt.

