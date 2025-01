Cynthia Boiter, Mitglied des Board of Directors von Perma-Pipe, tritt zurück Chairman Jerome T. Walker stellt sich nicht zur Wiederwahl

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) gab heute personelle Veränderungen in seinem Board of Directors bekannt, darunter die Ernennung von Herrn Ibrahim Jaham Al Kuwari zum Mitglied des Boards mit Wirkung zum 6. Januar 2025.

Zeitgleich mit dieser Ankündigung hat Cynthia Boiter als unabhängiges Board-Mitglied ihren Rücktritt zum 1. Mai 2025 bekannt gegeben, und der bisherige Chairman of the Board, Jerome Walker, teilte seine Entscheidung mit, bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung 2025 von Perma-Pipe nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Beide werden ihre Aufgaben im Board in den kommenden Monaten an die Nachfolger übergeben.

David Mansfield, President und CEO, erklärt: "Seit 2019 ist Frau Boiter ein geschätztes Board-Mitglied, das wertvolle Erkenntnisse beisteuerte und zum Erfolg des Unternehmens beitrug insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung und Finanzmanagement.

Herr Walker ist ein langjähriges Mitglied unseres Board of Directors, dem er seit 2014 angehört und dessen Vorsitz er seit 2022 innehatte. Er hat das Unternehmen und das Board im Zuge einer bedeutenden strategischen Neupositionierung und Wachstumstransformation zu dem starken globalen Marktführer gemacht, der wir heute sind untermauert von den jüngsten Geschäftsergebnissen und der Performance unserer Aktien.

Wir danken beiden für ihren Einsatz, ihre Leistungen und ihren Beitrag für unsere Mitarbeiter und Aktionäre und wünschen ihnen für ihre nächsten Schritte alles Gute."

Herr Mansfield ergänzt: "Wir bewerten regelmäßig die Zusammensetzung unseres Board of Directors, um dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven vertreten sind, um das Wachstum für unsere Aktionäre voranzutreiben. Wir setzen uns auch dafür ein, das Board immer auf dem neuesten Stand zu halten, um eine Vielfalt an Denkweisen und Einblicken zu gewährleisten, die mit den besten Praktiken der Branche vereinbar sind. Die Ernennung von Herrn Al Kuwari zum unabhängigen Mitglied wird das Board um neue und umfangreiche Erkenntnisse und Perspektiven für die Golfregion im Nahen Osten bereichern. Angesichts des rasanten Wachstums und des bedeutenden Potenzials, das die Region für das Unternehmen bereithält, ist dies von entscheidender Bedeutung. Wir sind hocherfreut, dass er unserem Board of Directors beitritt."

Herr Al Kuwari, ein katarischer Staatsangehöriger, bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Ingenieurwesen, Planung und Projektmanagement mit. Er war von 2018 bis 2024 CEO bei Qatar Solar Technologies, von 2014 bis 2017 CEO bei Qatar Fuel und von 2005 bis 2014 Deputy General Manager bei Dolphin Energy, Ltd. Sein Studium an der University of Southern California schloss er 1987 mit einem Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineering ab.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, "Perma-Pipe" oder "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungen und Leckerkennungssystemen für Öl und Gas, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Er nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen beim sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten bewältigen. Insgesamt ist Perma-Pipe an fünfzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

