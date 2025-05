Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Nettoumsatz von 45,0 Mio. USD und im Gesamtjahr 158,4 Mio. USD

Gewinn vor Steuern in Höhe von 5,3 Mio. USD für das Quartal und 18,5 Mio. USD für das Gesamtjahr

Auftragsbestand zum 31. Januar 2025 in Höhe von 138,1 Mio. USD, verglichen mit 68,5 Mio. USD zum 31. Januar 2024

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben.

"Die Umsatzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 zeigen ein moderates Wachstum und beliefen sich auf 45,0 Mio. USD bzw. 158,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,8 Mio. USD bzw. 7,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Gewinn vor Steuern belief sich im vierten Quartal und für das Gesamtjahr 2024 auf 5,3 Mio. USD bzw. 18,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 2,1 Mio. USD bzw. 8,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser deutliche Anstieg ist auf unsere Fokussierung auf margenstärkere Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen, die zu einer verbesserten Margenentwicklung beigetragen haben.

Der Nettogewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen belief sich im vierten Quartal und für das gesamte Jahr 2024 auf 1,5 Mio. USD bzw. 9,0 Mio. USD. Obwohl der Nettogewinn 2024 im Vergleich zum Vorjahreswert von 10,5 Mio. USD um 1,5 Mio. USD zurückging, war dieser Rückgang auf einen einmaligen nicht zahlungswirksamen Steuervorteil in Höhe von 5,9 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen, nachdem die Vorteile aus früheren Steuerverlusten realisiert werden konnten. Ohne Berücksichtigung der Steuervorteile stieg der Nettogewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen um 4,4 Mio. USD", erklärte CEO David Mansfield.

"Der Auftragsbestand hat im Laufe des Jahres ein deutliches Wachstum verzeichnet und beläuft sich nun auf 138,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 102 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg des Auftragsbestands versetzt uns in eine hervorragende Position für den Start ins Geschäftsjahr 2025", kommentierte Mansfield.

"Wir haben im Laufe des Jahres bedeutende Meilensteine erreicht, was sich in einem Ergebnis vor Steuern, verbesserten Margen und einem deutlichen Anstieg des Auftragsbestands widerspiegelt. Das 2023 gegründete Joint Venture in Saudi-Arabien übertrifft weiterhin die Erwartungen, und wir verzeichnen erste Anzeichen für eine zunehmende Aktivität im neuen Werk in Vars, Ontario, Kanada", so Mansfield weiter.

"2024 war ein erfolgreiches Jahr für das Unternehmen. Die Tatsache, dass wir mehrere Großaufträge gewinnen konnten, verschafft uns für das Jahr 2025 eine gute Ausgangsposition und positioniert Perma-Pipe als zuverlässigen Lieferanten für künftige Großprojekte. Dies schließt die Möglichkeiten in Katar mit ein. Der Erfolg des Joint Ventures hat es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Saudi-Arabien auszubauen, und wir sind von den jüngsten positiven Entwicklungen in Nordamerika sehr ermutigt", schloss Mansfield.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

Der Nettoumsatz belief sich im Geschäftsjahr endend am 31. Januar 2025 auf 158,4 Mio. USD und im Geschäftsjahr endend am 31. Januar 2024 auf 150,7 Mio. USD. Der Anstieg um 7,7 Mio. USD resultierte in erster Linie aus höheren Absatzmengen im Nahen Osten und in Kanada.

Der Bruttogewinn belief sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 53,2 Mio. USD bzw. 34 des Nettoumsatzes und auf 41,5 Mio. USD bzw. 28 des Nettoumsatzes. Der Anstieg um 11,7 Mio. USD ist auf höhere Absatzmengen und verbesserte Bruttomargen im Nahen Osten und in Kanada zurückzuführen.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 28,0 Mio. USD bzw. 22,6 Mio. USD. Der Anstieg um 5,4 Mio. USD ist in erster Linie auf höhere Vergütungskosten und Honorare zurückzuführen.

Die Vertriebskosten beliefen sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 4,9 Mio. USD bzw. 5,5 Mio. USD. Der Rückgang um 0,6 Mio. USD ist auf geringere Personalaufwendungen im Laufe des Jahres zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen beliefen sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 1,9 Mio. USD bzw. 2,3 Mio. USD. Der Rückgang um 0,4 Mio. USD stand im Zusammenhang mit geringeren Kreditaufnahmen und in geringerem Maße mit niedrigeren Zinssätzen.

Sonstige Erträge beliefen sich auf 0,1 Mio. USD, verglichen mit sonstigen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. USD in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 bzw. 2024. Die Veränderung betrifft hauptsächlich einen einmaligen, nicht wiederkehrenden Aufwand im Zusammenhang mit einer nicht zahlungswirksamen Vorsteuerabgeltung aus der Beendigung des Pensionsplans des Unternehmens.

Die weltweit geltenden Steuersätze ("ETR") des Unternehmens beliefen sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 29,1 bzw. (33,6 %). Die Veränderung der effektiven Steuersätze lag hauptsächlich in der veränderten Zusammensetzung der Erträge und Verluste in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten sowie in der Auflösung der teilweisen inländischen Wertberichtigung im Vorjahr begründet. Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 7 Ertragsteuern im Anhang zum Konzernabschluss.

Der auf Stammaktien entfallende Nettogewinn belief sich in den Geschäftsjahren zum 31. Januar 2025 und 2024 auf 9,0 Mio. USD bzw. 10,5 Mio. USD. Der Rückgang des Nettogewinns resultiert aus den oben genannten Veränderungen abzüglich der nicht beherrschenden Anteile.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungssystemen und Leckageerkennungssystemen für die Öl- und Gasförderung, Fernwärme und -kälte sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein umfassendes Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten lösen. Insgesamt ist das Unternehmen an vierzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen den dadurch geschaffenen Safe Harbors, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: (i) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen für die Produkte des Unternehmens; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen einzukaufen und gute Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (iii) Rückgänge der staatlichen Ausgaben für Projekte, bei denen die Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, sowie Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität und des Zugangs zu Kapitalmitteln für die nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu verlängern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und eine nachhaltige Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, eine langfristige Forderung aus einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuergesetze und -vorschriften zu interpretieren; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine vorgetragenen Betriebsverlustvorträge zu nutzen; (ix) Rückbuchungen zuvor erfasster Umsatzerlöse und Gewinne aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der "überzeitigen" Umsatzrealisierung des Unternehmens; (x) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; (xi) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreiche Vereinbarungen über Teilzahlungen für seine Großaufträge auszuhandeln; (xiii) aggressive Preispolitik bestehender Wettbewerber und der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xiv) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte frei von versteckten Mängeln herzustellen und Ansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen möglicherweise mangelhafte Materialien liefern; (xv) Reduzierungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xvi) Risiken und Ungewissheiten, die speziell mit den internationalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens verbunden sind; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu realisieren; (xix) die Auswirkungen von Pandemien und anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit; und (xx) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Detailliertere Informationen über Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov und im Abschnitt "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) verfügbar sind.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar. Die als 2024, 2023 und 2022 bezeichneten Jahre, Ergebnisse und Bilanzen beziehen sich auf die Geschäftsjahre, die am 31. Januar 2025, 2024 bzw. 2023 enden.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Erläuterungen und Analysen der Unternehmensleitung zur Finanzlage und zum Geschäftsergebnis, sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am oder um den Datum dieses Dokuments bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und unter www.sec.gov und www.permapipe.com abgerufen werden können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHTUNG

(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)

(ungeprüft)

Geschäftsjahr endend am 31. Januar 2025 2024 Nettoumsatz 158.384 150.668 Bruttogewinn 53.248 41.458 Gesamtbetriebskosten 32.947 28.099 Ertrag aus dem operativen Geschäft 20.301 13.359 Zinsaufwand, netto 1.940 2.266 Sonstige Erträge (Aufwendungen) 107 (1.202 Gewinn vor Steuern 18.468 9.891 Ertragsteueraufwand (Ertrag) 5.377 (3.320 Reingewinn 13.091 13.211 Abzüglich: Reingewinn zurechenbar an nicht beherrschende Anteile 4.108 2.740 Auf Stammaktien entfallender Reingewinn 8.983 10.471 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien Basis 7.956 7.977 Verwässert 8.015 8.073 Gewinn pro Aktie Basis 1,13 1,31 Verwässert 1,12 1,30

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

(in Tausend)

(ungeprüft)

31. Januar 2025 2024 AKTIVA Umlaufvermögen 108.802 98.818 Langfristige Vermögenswerte 56.439 56.893 Gesamtvermögen 165.241 155.711 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 54.063 57.742 Langfristige Verbindlichkeiten 28.073 25.991 Gesamtverbindlichkeiten 82.136 83.733 Nicht beherrschende Beteiligungen 10.967 6.266 Eigenkapital 72.138 65.712 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 165.241 155.711

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ABGLEICH DER NICHT NACH GAAP ERMITTELTEN FINANZKENNZAHLEN

BEREINIGTES ERGEBNIS VOR STEUERN

(in Tausend)

(ungeprüft)

Die folgenden Informationen enthalten einen Abgleich der nicht nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen "bereinigtes Ergebnis vor Ertragsteuern" und "Ergebnis vor Steuern", die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die zwölf Monate bis zum 31. Januar 2025 bzw. 2024 erstellt wurden. Dieser Abgleich soll Anlegern nützliche Informationen für die Beurteilung der Leistung des Unternehmens liefern. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern umfasst bestimmte Anpassungen, die im Folgenden aufgeführt sind. Diese Kennzahl stellt keine Alternative zum Ergebnis vor Steuern oder anderen Finanzkennzahlen dar, die gemäß den GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Ausschluss bestimmter Posten aus dem Ergebnis vor Steuern es Anlegern ermöglicht, die operative Leistung des Unternehmens besser zu bewerten und Trends zu erkennen, die aufgrund der Schwankungen und der seltenen Natur dieser Posten möglicherweise nicht erkennbar sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Maßnahme den Anlegern aussagekräftige Informationen für den Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen Zeiträumen und der Performance im Vergleich zu den Mitbewerbern des Unternehmens liefert.

Die Anpassungen für bestimmte Posten werden im Folgenden näher erläutert: (i) einmalige Aufwendungen für die Beendigung des Pensionsplans des Unternehmens; (ii) einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, der sich aus der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und aus Projekten zwischen 2007 und 2011 ergab; (iii) einmalige Anpassung aus der Auflösung der Verbindlichkeit des Unternehmens für ein vergangenes Projekt; (iv) sonstige einmalige Aufwendungen. Aufgrund dieser Anpassungen sind einige Posten, die das Ergebnis vor Steuern beeinflussen, möglicherweise nicht mit vergleichbaren Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen:

Für die zwölf Monate, endend am 31. Januar 2025 31. Januar 2024 Gewinn vor Steuern (GAAP wie ausgewiesen) 18.468 9.891 Beendigung des Pensionsplans 479 Rechtsstreitbeilegung 35 709 Sonstige einmalige Aufwendungen 517 Bereinigtes Ergebnis vor Steuern 19.020 11.079

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, CEO

Perma-Pipe Investorenbeziehungen

(847) 929-1200

investor@permapipe.com