Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang von 0,7 Prozent auf 195,16 EUR, nachdem sie zuvor ein 52-Wochen-Hoch von 197,10 EUR erreicht hatte. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Im vergangenen Quartal konnte Siemens einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 EUR darstellt. Der Umsatz lag bei 20,81 Milliarden EUR, wobei hier ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experteneinschätzungen für Siemens fallen weitgehend positiv aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 210,78 EUR sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Nach einer Ausschüttung von 5,20 EUR im Jahr 2024 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 5,30 EUR erwartet. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 11,17 EUR.

