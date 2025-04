News von Trading-Treff.de Die SAP Aktie ist nach den Quartalszahlen weiter wertvollster DAX-Konzern. Was sind die Aussichten und wie geht es weiter? SAP Konzern bleibt weiter die Nummer 1 Die Geschichte von SAP startete bereits im Jahr 1972 in Weinheim. Damals hatten fünf ehemalige IBM-Mitarbeiter ihre Idee verwirklicht: Unternehmen mit einer standardisierten Softwarelösung für betriebswirtschaftliche Prozesse zu unterstützen. Was klein anfing, entwickelte ...

