Taipeh (ots/PRNewswire) -Die Aetina Corporation, ein führender Anbieter von Edge-KI-Lösungen und eine Tochtergesellschaft der Innodisk Group, gab heute eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, die die revolutionäre Qualcomm® AI On-Prem Appliance Solution (https://www.qualcomm.com/products/technology/artificial-intelligence/edge-ai-box) und die Qualcomm® AI Inference Suite (https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/Qualcomm-AI-Inference-Suite-Product-Brief.pdf) für On-Prem vorstellte. Diese Zusammenarbeit kombiniert die hochmodernen Inferenzbeschleuniger und die fortschrittliche Software von Qualcomm Technologies mit der Edge-Computing-Hardware von Aetina, um eine beispiellose Rechenleistung und einsatzbereite KI-Anwendungen für Unternehmen und Industrieunternehmen bereitzustellen.Das Flaggschiff, Aetina MegaEdge AIP-FR68 (https://www.aetina.com/solution.php?t=19), setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem die Beschleunigerkarten der Qualcomm® Cloud KI-Familie (https://www.qualcomm.com/products/technology/processors/cloud-artificial-intelligence/cloud-ai-100) integriert werden. Jede Cloud AI 100 Ultra-Karte liefert beeindruckende 870 TOPS an KI-Rechenleistung bei 8-Bit-Integer (INT8) bei einer bemerkenswerten Energieeffizienz von nur 150 W Stromverbrauch. Das System unterstützt zwei Cloud AI 100 Ultra-Karten in einer einzigen Desktop-Workstation. Diese bahnbrechende Kombination aus Leistung und Effizienz in einem kompakten Formfaktor revolutioniert die KI-Verarbeitung vor Ort und macht die Datenverarbeitung auf Unternehmensebene zugänglicher denn je.Richard Hung, Vizepräsident bei Aetina, betonte das transformative Potenzial: "Unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies stellt einen bedeutenden Durchbruch bei der Bereitstellung von Edge-KI dar. Indem wir die komplexe Landschaft in einen Desktop-Formfaktor bringen, demokratisieren wir den Zugang zu KI-Funktionen auf Unternehmensniveau. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, ausgefeilte KI-Modelle lokal auszuführen, wobei der Datenschutz gewährleistet wird und gleichzeitig eine hervorragende Interoperabilität und Leistung auf Cloud-Ebene erhalten bleibt."Die Zusammenarbeit führt innovative Anwendungen in der generativen KI ein, insbesondere durch Large Language Models (LLMs) mit Retrieval-Augmented Generation (RAG). Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Organisationen, generative KI-Modelle auf Standard-PC-Workstations schnell zu entwickeln, zu testen und anzupassen, mit nahtloser Skalierbarkeit auf private oder Cloud-Rechenzentren. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll für Branchen, die eine sichere und leistungsstarke KI-Verarbeitung benötigen, wie z. B. das Gesundheitswesen, das Finanzwesen, der Einzelhandel und die Fertigung. Darüber hinaus stärkt die Zusammenarbeit die Rolle von Aetina als wichtiger KI-Innovator innerhalb der Innodisk Group und unterstreicht die Kompetenz des Unternehmens in globalen Partnerschaften."Wir freuen uns, gemeinsam mit Aetina neuartige und fortschrittliche KI-Inferenz-Lösungen für den Einsatz vor Ort vorstellen zu können", so Rashid Attar, Senior-Vizepräsident für Engineering bei Qualcomm Technologies, Inc. "Diese Lösungen erfüllen die Anforderungen von Unternehmen an KI vor Ort in einer Vielzahl von Sektoren und ermöglichen in Kombination mit der KI-Inferenz-Suite eine breite Palette von KI-Agenten, -Anwendungen und -Anwendungsfällen."Die Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution kombiniert modernste Prozessoren mit der umfassenden Qualcomm AI Inference Suite für On-Prem, um eine leistungsstarke, lokalisierte KI-Computing-Lösung anzubieten, die in Unternehmensumgebungen effizient arbeitet. Die neue Paketlösung wird ab dem ersten Quartal 2025 über globale Vertriebspartner erhältlich sein und stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, um KI auf Unternehmensebene für Organisationen jeder Größe zugänglich zu machen.Weitere Informationen darüber, wie Aetina das Edge Computing revolutioniert, finden Sie auf der Aetina-Website (https://www.aetina.com/).Informationen zur Aetina CorporationAetina (https://www.aetina.com/), ein Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, bietet eine breite Palette von KI-Computing-Systemen, Plattformen, Hardware und Software-Tools, die sich ideal für die Entwicklung verschiedener Arten von vertikaler KI eignen. Die integrierten Lösungen von Aetina statten seine Arm-, x86-Computer, GPUs, ASIC-Hardware, Cloud-Management-Software und Entwicklungstools mit künstlicher Intelligenz aus und liefern umfassende, maßgeschneiderte Hardware- und Software-Suiten, die einen reibungslosen, schnellen Fortschritt bei der Systemintellektualisierung im Edge-Bereich ermöglichen. Mit seinem Ökosystem-Netzwerk macht Aetina die Erstellung und Bereitstellung spezifischer KI-gestützter Anwendungen durch die Nutzung der KI-Technologien seiner globalen Partner in hohem Maße realisierbar.Lesen Sie mehr unter: www.aetina.comQualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Pressekontakt:Vivian Su,vivian_su@aetina.com Original-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell