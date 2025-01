© Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPx

Warenhausbetreiber Macy's schließt in den USA 66 Filialen, darunter neun in New York und neun in Kalifornien, im Rahmen seiner neuen Strategie, bis 2026 150 unrentable Standorte dicht zu machen.Die im Februar angekündigte Konzept des Einzelhändlers zielt darauf ab, zu einem nachhaltigen, profitablen Umsatzwachstum zurückzukehren und 350 rentablere Geschäfte zu modernisieren. "Wir schließen unproduktive Macy's-Filialen, um unsere Ressourcen zu bündeln und vorrangig in unsere zukunftsweisenden Filialen zu investieren, in denen die Kunden bereits positiv auf ein besseres Produktangebot und einen besseren Service reagieren", sagte Tony Spring, CEO von Macy's. Im Rahmen der Strategie …