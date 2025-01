The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2025ISIN NameCA43353R1038 HIRE TECHS INC.CA79957A2039 SANATANA RESOURCES INC.DK0061668225 CS MEDICA A/S DK -,065KYG8656L1068 TH INTL LTD DL-,0001