Die LVMH-Aktie setzt ihren positiven Trend fort und verzeichnete am 11. Januar 2025 einen weiteren Kursanstieg auf 652,20 Euro, was einem Plus von 0,82 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Luxusgüterkonzerns beläuft sich aktuell auf 324,2 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist der Wertzuwachs der vergangenen Woche, in der die Aktie um 6,19 Prozent zulegen konnte.

Analysten zeigen sich optimistisch

Die Investmentbank Berenberg hat kürzlich ihr Kursziel für LVMH auf 720 Euro angehoben, während RBC ein Kursziel von 700 Euro ausgibt. Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale: Am 9. Januar überschritt der Kurs die wichtige 20-Tage-Linie bei 643,80 Euro.

Anzeige

LVMH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LVMH-Analyse vom 11. Januar liefert die Antwort:

Die neusten LVMH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LVMH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...