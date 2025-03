Nach dem Rücksetzer am Dienstag (-3,4%) und der gescheiterten Erholung am Mittwoch ist die Aktie von LVMH gestern unter den GD200 gefallen. Rückblick: Die Aktie von LVMH war im Januar im Rahmen einer starken Erholung bis auf das Top bei 762,70 EUR gestiegen, dort jedoch mit dem 2022er-Hoch auf einen Widerstand getroffen. In der anschließenden ...

