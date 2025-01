Berlin - Die SPD ist am Samstag in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Mit einem geschlossenen Einmarsch der Parteispitze ging es am Vormittag mit wenigen Minuten Verspätung los. Bei dem nur auf knapp fünf Stunden angesetzten Termin sollen die letzten Weichen für die Bundestagswahl gestellt werden.Insbesondere soll Bundeskanzler Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten bestätigt werden. Davor wird er sich direkt an die Delegierten wenden. Zudem sind auch Reden der Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken geplant. Zum Abschluss steht die Beratung und der Beschluss des Wahlprogramms auf der Tagesordnung.Die SPD erhofft sich dem Vernehmen nach, mit dem Parteitag eine Aufholjagd im Wahlkampf zu starten. Seitdem die parteiinterne Debatte über die K-Frage mit der Nominierung von Scholz beendet wurde, konnte die SPD in den Umfragen kaum Gewinne verbuchen. Die Union liegt bei allen großen Meinungsforschungsinstituten weiterhin klar vorn, während die Sozialdemokraten auf dem dritten beziehungsweise im ZDF-Politbarometer sogar nur auf dem vierten Rang liegen.