Kiew - Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Kämpfen in der Region Kursk zwei nordkoreanische Soldaten gefangen genommen. Beide seien mit Verletzungen nach Kiew gebracht worden, wo sie von den Ermittlern des Inlandsgeheimdienstes SBU verhört werden, teilte Selenskyj am Samstag mit.Über soziale Medien wurden auch mehrere Bilder von den Gefangenen veröffentlicht. "Wie alle Gefangenen erhalten auch diese beiden nordkoreanischen Soldaten die notwendige medizinische Versorgung", so Selenskyj. Journalisten werde man Zugang zu diesen Gefangenen gewähren. "Die Welt muss wissen, was vor sich geht", so der ukrainische Präsident.Nach ukrainischen und westlichen Schätzungen sollen rund 11.000 nordkoreanische Soldaten derzeit in der Region Kursk stationiert sein. Die Ukraine wirft Russland und Nordkorea vor, normalerweise jeden Beweis für die nordkoreanische Beteiligung am Krieg gegen die Ukraine zu vernichten. Deshalb stelle die Gefangennahme einen Erfolg dar, hieß es.