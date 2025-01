Gewinnmitnahmen setzten sich auch am Freitag fort, am Ende des Tages hat die Apple-Aktie ISIN: US0378331005 an der Nasdaq 2,41 Prozent verloren. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 236,85 USD, das Tagestief hat man bei 233,00 USD gesehen. Der Kurs ist an einer starken Unterstützung angekommen und wenn die hält, wäre ein Long-Trade möglich, den man mit einem Hebel nutzen kann. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 3 x kaufen, ...

