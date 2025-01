Der Erholungsversuch ist gescheitert, die Kursverluste weiten sich aus. Mit dem charttechnischen Verkaufssignal vom Freitag gibt es weiteres Abwärtspotenzial. Dieser Trading-Tipp hat nicht funktioniert, auch das gehört zur Wahrheit dazu. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 22. Dezember geschrieben: "Ceconomy hat am Mittwoch starke Zahlen vorgelegt und wurde unnötig abgestraft. Das Düsseldorfer Unternehmen ...

