Die Walmart-Aktie verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an den Börsen. Der US-amerikanische Einzelhandelsriese notiert derzeit bei 91,09 Euro und zeigt damit eine stabile Performance. Wells Fargo Securities hat kürzlich ihre Einschätzung für den Handelskonzern bekräftigt und das Kursziel von 96 auf 100 US-Dollar angehoben.

Wichtige Termine voraus

In der kommenden Woche stehen für Walmart zwei bedeutende Veranstaltungen an: Die Teilnahme an der ICR Conference am 14. Januar sowie der Auftritt beim Evercore ISI Retail & Consumer Summit am 15. Januar 2025. Diese Events könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens liefern.

