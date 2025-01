DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Zukunftstechnologien im Einsatz: Drohnen und Quantencomputing gegen Waldbrände

Frankfurt (pta/12.01.2025/09:30) - Die Kombination von KI-gesteuerten Drohnen und Quantencomputing revolutioniert die Überwachung und Bekämpfung von Waldbränden. In einer Zeit, in der die Häufigkeit und Intensität von Bränden weltweit steigen, bietet diese Technologie Möglichkeiten, Katastrophen früher zu erkennen und gezielter darauf zu reagieren. Der Markt für Drohnentechnologie soll laut Fortune Business Insights von 14 Mrd. US-Dollar in 2023 bis 2032 auf geschätzte 47 Milliarden US-Dollar anwachse. Die Experten sehen hier ein hohes Wachstumspotential.

ZenaTech: Mit Drohnen und Quantencomputing neue Standards setzen

Das Technologieunternehmen ZenaTech, Inc. (ISIN: CA98936T2083) hat kürzlich eine weitere Absichtserklärung zum Erwerb eines Landvermessungsunternehmens im Westen der USA unterzeichnet. Diese Akquisition soll das Einsatzgebiet seiner hochentwickelten Drohnen erweitern, die mit KI und Quantencomputing ausgestattet sind. Laut CEO Dr. Shaun Passley zielt das Unternehmen darauf ab, "ein nationales Drone-as-a-Service (DaaS) Geschäft aufzubauen" und innovative Technologien für Anwendungen wie Brandbekämpfung bereitzustellen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit amerikanischen Ureinwohnergruppen. Diese sollen von den Vorteilen der ZenaDrone 1000, der autonomen mittelgroßen (7ft x12 ft) kommerziellen Drohne des Unternehmens, und der IQ-Drohnenserie profitieren, die speziell für großflächige Gebiete (mehr als 300 Quadratmeilen) optimiert wurde. Dank Quantencomputing können die dabei entstehenden großen Datenmengen effizient verarbeitet werden, um präzise Vorhersagen und Analysen zu liefern.

Branchenweite Entwicklungen und Wettbewerb

Neben ZenaTech gibt es weitere Schlüsselakteure in der Branche, die sich auf ähnliche Technologien spezialisieren:

EHang Holdings Limited (ISIN: US26853E1029): Das chinesische Unternehmen entwickelt autonome Luftfahrtlösungen und arbeitet an Drohnen, die sowohl für Logistik als auch für Notfalleinsätze geeignet sind. EHang ist besonders für seine Passagierdrohnen bekannt.

Parrot SA (ISIN: FR0004038263): Parrot ist ein europäischer Vorreiter im Bereich kommerzieller Drohnen. Mit einem Schwerpunkt auf Landwirtschaft, 3D-Mapping und Sicherheitsanwendungen positioniert sich das Unternehmen als einer der Marktführer in Europa.

AeroVironment, Inc. (ISIN: US0080731088): Mit einem breiten Portfolio an Drohnentechnologien für militärische und kommerzielle Anwendungen genießt AeroVironment ein starkes Wachstum und großes Handelsvolumen, besonders in den USA und Europa.

Vorteile von KI und Quantencomputing im Katastrophenmanagement

Durch den Einsatz von Quantencomputing können Drohnen hochkomplexe Wetter- und Geländedaten verarbeiten und in Echtzeit reagieren. Dies ermöglicht eine präzisere Ressourcenplanung und schnellere Reaktion auf kritische Ereignisse wie Waldbrände. ZenaTechs innovative Technologien sollen nicht nur Leben retten, sondern auch erhebliche wirtschaftliche und ökologische Schäden verhindern.

Fazit: Hightech gegen Naturkatastrophen

Die Integration von KI, Drohnen und Quantencomputern ist ein vielversprechender Ansatz, um drängende globale Herausforderungen wie Waldbrände präziser und schneller zu bewältigen. Unternehmen wie ZenaTech treiben mit ihren Lösungen diese Entwicklung voran und positionieren sich in einem stark wachsenden Markt. In den kommenden Jahren dürfte diese Technologie eine immer wichtigere Rolle im Katastrophenmanagement spielen.

ZenaTech Land: Canada, Toronto ISIN: CA98936T2083 WKN: A40HQQ https://www.zenatech.com/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Zena Tech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Brand Pilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Zena Tech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Zena Tech können auf der Seite: https://www.zenatech.com/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.??

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.??

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Zena Tech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.??

Zukunftsgerichtete Aussagen?? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.??

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.??

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen?? Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations?? Dr. Eva Reuter?? Friedrich-Ebert-Anlage 35-37?? 60327 Frankfurt?? +49 (0) 69 1532 5857?? www.dr-reuter.eu?? www.small-microcap.eu??

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research. www.dr-reuter.eu ( http:// www.dr-reuter.eu/ ) / https://small-microcap.eu/

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

