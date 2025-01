Die französisch-österreichische Biotechnologiefirma Valneva steht vor einem bedeutenden Ereignis. Am 13. Januar 2025 wird das Unternehmen an der JP Morgan Healthcare Conference teilnehmen, was für die weitere Entwicklung des Impfstoffherstellers von großer Bedeutung sein könnte. Der Aktienkurs verzeichnete zuletzt einen leichten Rückgang und notierte am 11. Januar bei 2,241 EUR, was einem Minus von 0,49 Prozent zum Vortag entspricht.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 343,9 Millionen EUR und 162,5 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich Valneva trotz der jüngsten Kursschwankungen stabil. Auf Monatssicht konnte die Aktie sogar ein Plus von 6,02 Prozent verbuchen, was das anhaltende Interesse der Investoren am Unternehmen unterstreicht.

Anzeige