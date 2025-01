Die Mercedes-Benz Group verzeichnet einen erfreulichen Jahresauftakt an der Börse. Der Stuttgarter Automobilhersteller konnte am 11. Januar einen Aktienkurs von 55,11 EUR verbuchen und setzte damit seinen positiven Trend der letzten Wochen fort. Mit einer monatlichen Steigerung von 2,85 Prozent zeigt der Premiumhersteller eine stabile Entwicklung im aktuellen Marktumfeld.

Commerzbank-Konferenz im Fokus

Ein wichtiger Termin steht für Mercedes-Benz unmittelbar bevor: Am 14. Januar 2025 wird der Konzern an der Commerzbank and ODDO BHF German Investment Conference teilnehmen. Parallel dazu bestätigte JP Morgan Chase & Co. am 10. Januar die Einstufung der Aktie als "Overweight", was das Vertrauen der Analysten in die Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

