Die CleanSpark, Inc., ein führendes Unternehmen im Bitcoin-Mining-Sektor mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro, steht vor bedeutenden Terminen. Der Aktienkurs verzeichnete am 11. Januar einen leichten Rückgang von 0,40 Prozent auf 9,84 Euro. Im Monatsvergleich konnte das Papier jedoch eine positive Entwicklung von 4,90 Prozent vorweisen, während die Jahresperformance bei plus 7,07 Prozent liegt.

Anstehende Unternehmenstermine

Bereits am 14. Januar wird CleanSpark an der Needham Growth Conference teilnehmen. Wenige Wochen später, am 6. Februar 2025, folgt die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025, die von Anlegern mit Spannung erwartet wird.

