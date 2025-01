© Foto: picture alliance / zz/STRF/STAR MAX/IPx | zz/STRF/STAR MAX/IPx

Aktien von Unternehmen, die Güter des täglichen Bedarfs produzieren, sind auch meist an der Börse ein Dauerläufer.Große Einzelgewinne sind an der Börse immer nur dann möglich, wenn wir unsere Aktien langfristig halten. Doch nicht jedes Unternehmen eignet sich für ein Dauerinvestment. Viele Geschäftsmodelle sind krisenanfällig, stehen unter hohem Wettbewerbsdruck oder befinden sich in Branchen, die von schnellen Veränderungen geprägt sind. Doch daneben existieren auch zahlreiche Konzerne, deren Produkte kontinuierlich nachgefragt werden und die schon seit Jahrzehnten stetig wachsen. Einer davon ist Colgate-Palmolive. Dauerinvestment Colgate-Palmolive Die Historie des heutigen …