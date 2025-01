© Foto: Blue Planet Studio - Adobe Stock

Beben in der Modebranche: Es bahnt sich ein Mega-Deal zwischen Prada und Versace an. Italiens Luxusmarke Prada gehört zu den potenziellen Interessenten, die an der Übernahme der Modemarke Versace interessiert sind. Diese wurde vom Mutterkonzern Capri Holdings zum Verkauf angeboten. Prada arbeitet dabei mit der Citi- Bank zusammen, um eine mögliche Gebotsabgabe zu prüfen, wie es aus internen Kreisen am Freitag hieß. Capri Holdings kämpft in einem globalen Luxusmarkt im Wert von 400 Milliarden US-Dollar mit rückläufigen Umsätzen. Das Vertrauen in die Branche wurde zuletzt durch verminderte Ausgaben wohlhabender chinesischer Kunden erschüttert. Damit ging eine jahrelange Wachstumsphase der …