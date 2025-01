Zagreb - Kroatiens Präsident Zoran Milanovic steht vor einem klaren Wahlsieg. Das geht aus Hochrechnungen der Stichwahl um das Präsidentenamt hervor, über die kroatische Medien übereinstimmend berichten.Demnach liegt der Amtsinhaber von der sozialdemokratischen SDP gegen 20:30 Uhr mit rund 74 Prozent der Stimmen deutlich vor seinem Herausforderer Dragan Primorac, der für die Regierungspartei HDZ antritt. Ein klares Ergebnis pro Milanovic war erwartet worden, nachdem dieser im ersten Wahlgang mit 49,2 Prozent nur knapp an der direkten Wiederwahl vorbeigeschrammt war. Sein Stichwahl-Konkurrent hatte darin dagegen nur 19,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können.Primorac hatte Milanovic im Vorfeld wiederholt als Russlandfreund kritisiert. Der Amtsinhaber hatte sich vehement gegen die militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen.SDP-Chef Sinisa Hajdas Doncic sagte der kroatischen Zeitung "Sata 24" am Sonntag nach den ersten offiziellen Ergebnissen der Landeswahlkommission, er erwarte durch den klaren Erfolg nun auch bei den Kommunalwahlen im Mai ein deutlich besseres Ergebnis und forderte den Rücktritt von HDZ-Premierminister Andrej Plenkovic."In normalen, traditionellen Demokratien tritt der Premierminister nach einem solchen Wahlergebnis zurück und wir führen außerordentliche Wahlen durch", so der SDP-Chef. "Ich weiß jedoch, dass Plenkovic nicht so ist. Er wird mit allen Kräften und mit allen Mitteln darum kämpfen, so lange wie möglich Premierminister zu sein. Wir werden versuchen, es ihm schwer zu machen und wie erfolgreich wir dabei sein werden."