Frankfurt/Main - Der frühere Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, US-General a. D. Ben Hodges, hat die Drohungen von Donald Trump gegen Dänemark scharf verurteilt. "Es ist entsetzlich, wenn ein designierter US-Präsident so über das Territorium eines Nato-Verbündeten spricht", sagte Hodges der "Bild" (Montagausgabe). "Dies schadet dem Zusammenhalt unseres Militärbündnisses."Hodges befürchtet, dass auch Moskau und Peking Trumps Äußerungen für ihre Zwecke nutzen werden. "Nichts davon ist hilfreich, weil die Russen und die Chinesen es sehr schnell nutzen werden, um zu rechtfertigen, was sie tun", so der Ex-US-General. Trump hatte zuletzt erklärt, die Kontrolle über Grönland haben zu wollen nicht ausgeschlossen, dieses Ziel mit militärischen Mitteln zu verfolgen.Dass der designierte US-Präsident dies wirklich umsetzen kann, hält der frühere US-General nicht für realistisch. "Es würde mich sehr überraschen, wenn US-Offiziere das tun würden", sagte Hodges. "Für mich klingt das wie ein illegaler Befehl, einen unprovozierten Angriff auf die Nato-Verbündeten zu starten. Ich meine, das Ganze klingt einfach so undurchführbar und so unwahrscheinlich."Hodges warnte die Deutschen vor einem offenen Konflikt mit Trump und mahnte, dass die Folgen eines Abzugs der US-Atomwaffen aus Europa gefährlich wären. "Wenn der US-Präsident sagt, dass Europa sich auf den nuklearen Schutzschild von Frankreich und England verlassen muss, dann wird Russland sofort sehen, wie verwundbar Europa ohne die amerikanische Nuklear-Abschreckung ist", so Hodges.