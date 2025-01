© Foto: DALL-E

Der kanadische Konzern war einmal ganz oben. Die Handys von BlackBerry waren in den 2000er-Jahren wegweisend und besonders beliebt. Allerdings verpasste der Konzern den Wandel zum Smartphone und musste sich neu erfinden!BlackBerry, einst ein Synonym für revolutionäre Smartphones, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Gegründet 1984 in Kanada, war das Unternehmen über ein Jahrzehnt der Marktführer für mobile Kommunikation. Mit ikonischen Geräten wie dem BlackBerry Bold und dem Curve prägte es die mobile Revolution und wurde insbesondere durch seine physische Tastatur und seine sicheren E-Mail-Dienste zum Favoriten von Unternehmen und Regierungsbehörden …