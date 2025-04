Cardano-Gründer Hoskinson erklärt: 'Ethereum ist wie BlackBerry und Myspace zum Scheitern verurteilt'

Ethereum-Investoren haben es derzeit nicht leicht, denn in den letzten Monaten gab es einfach nicht den Preisanstieg, den sich viele Anleger gewünscht hatten. Dabei hätte bereits die Einführung der ETH-Spot-ETFs in den USA im Juli 2024 dafür sorgen können, dass weitere Milliarden US-Dollar in das Projekt fließen. Doch die wirklich großen Investoren blieben aus.

Zuletzt fiel der Ethereum Kurs sogar auf einen lokalen Tiefstwert von unter 1.500 US-Dollar und wird immer öfter spöttisch als Stablecoin bezeichnet. Jetzt meldete sich sogar Cardano-Gründer und Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson zu Wort. Seiner Meinung nach wird der ETH-Token in "10 bis 15 Jahren" nicht mehr relevant sein.

Ethereum hat keine Zukunft: Konkurrenz laut Hoskinson zu stark

Eines der größten Probleme sei laut Hoskinson die Tatsache, dass die Layer-2-Lösungen dem Ethereum-Netzwerk zu viel Arbeit abnehmen würden, weshalb immer mehr Nutzer auf die L2-Projekte wechseln und diese statt Ethereum nutzen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die interne Architektur des Projekts, das er im Jahr selbst mitbegründet 2015 selbst mitbegründet hatte, heutzutage einfach veraltet sei. Außerdem sei die On-Chain-Governance einfach nicht vorhanden, was in der dezentralen Welt der Kryptowährungen langfristig ein großes Problem darstellen würde.

In seinem über drei Stunden andauernden Livestream (siehe Video unten) geht er unter anderem darauf ein, dass auch die Konkurrenz - gerade im Hinblick auf Solana und sein eigenes Projekt Cardano - wesentlich bessere technische Möglichkeiten liefern würde. Dadurch würde Ethereum zum nächsten BlackBerry oder Myspace werden - ein Opfer des eigenen Erfolgs, das jedoch innerhalb von einigen Jahren keine Relevanz mehr haben dürfte.

Tatsächlich scheint das institutionelle Interesse an Ethereum immer weiter zu sinken. So zeigen die aktuellen Daten von The Block, dass in den vergangenen Wochen fast täglich signifikante Nettoabflüsse aus den Ethereum-Spot-ETFs in den USA verzeichnet wurden. Dies sorgte für eine merklich erhöhte Liquidität am Markt, was wiederum den Preis in die Tiefe drückte. Auch die Base-Layer-Aktivität ging in der jüngsten Vergangenheit weiter zurück und viele Kerndaten fielen auf ein Tief, das seit 2021 nicht mehr erreicht wurde.

Vor allem Solana konnte im vergangenen Jahr in fast allen Bereichen im direkten Vergleich mit Ethereum merklich zulegen. Nicht umsonst wird das SOL-Projekt auch als "Ethereum Killer" bezeichnet. Allerdings hatte auch die Solana-Blockchain in den letzten Jahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen, die bei hohen Nutzerzahlen zu Verzögerungen oder gar Ausfällen gesorgt hatten. Dieses Problem möchte jetzt die erste Solana-Layer-2-Lösung Solaxy (SOLX) beheben.

Multi-Chain-Ansatz für Ethereum und Solana: Wie funktioniert Solaxy überhaupt?

Das Konzept von Solaxy ist prinzipiell nicht neu, denn Layer-2-Lösungen gibt es für Ethereum schon seit vielen Jahren. Doch Solana besitzt entsprechende Skalierungsansätze bisher nicht - und könnte davon profitieren, dass Solaxy auf die moderne Rollup-Technologie setzt.

Außerdem wird ein Multi-Chain-Ansatz, bei dem sowohl Ethereum als auch Solana unterstützt werden. Dabei profitieren Solaxy-Nutzer vom großen DeFi-Angebot des ETH-Netzwerks, können sich jedoch gleichzeitig über die Schnelligkeit und die geringen Transaktionskosten von Solana freuen. So sollen sämtliche Stärken der beiden Netzwerke genutzt werden, während die Schwächen vermieden werden.

Der Vorverkauf von Solaxy läuft bereits seit einiger Zeit und konnte sich zuletzt über besonders große Erfolge freuen: Über 31,4 Millionen US-Dollar sind bisher an Kapital gesammelt worden, was das riesige Interesse an der ersten Solana-L2-Lösung aufzeigt. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein erstes Staking-Angebot ebenfalls besonders günstige Konditionen bietet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.