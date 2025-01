Es fehlt an langfristigen Perspektiven für die heimische Produktion in Deutschland. Das wurde erneut bei der Informationsreise der Präsidentin des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) Eva Kähler-Theuerkauf, in Begleitung von ZVG-Generalsekretär Bertram Fleischer und der Geschäftsführerin der Bundesfachgruppe Gemüsebau Laura Lafuente, in Niedersachsen deutlich....

Den vollständigen Artikel lesen ...