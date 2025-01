dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Schutz kritischer Infrastruktur mit automatisierten Personenkontrollen von dormakaba und Rohde & Schwarz



13.01.2025 / 06:59 CET/CEST





Rümlang, 13. Januar 2025 - dormakaba, ein weltweit führender Anbieter auf dem Markt für Zutrittslösungen, und das Technologieunternehmen Rohde & Schwarz erweitern ihre Partnerschaft vom Geschäftsbereich Flughäfen auf den gesamten Bereich der kritischen Infrastruktur. Beide Partner haben eine neue innovative Lösung für Personenkontrollen entwickelt, die auf der Messe BAU 2025 in München präsentiert wird. Die automatisierte Zutrittslösung vereinfacht notwendige Sicherheitskontrollen, erhöht die Kapazität und Effizienz. Die weltweiten Pilotprojekte zum Test der Anlage wurden ausgeweitet und finden derzeit in den USA, Singapur und den Niederlanden statt. Im Januar 2025 wird voraussichtlich auch der Testbetrieb am Flughafen München aufgenommen. Die ursprünglich für Flughäfen entwickelte automatisierte Zutrittslösung APS (Automated Personnel Screening) von dormakaba und Rohde & Schwarz wird nach einer Testphase auch zum Schutz weiterer kritischer Infrastrukturen wie Kraftwerken, Forschungslaboren oder Rechenzentren angeboten. Diese automatisierte Personenkontrolle ist ein weltweit neuer Ansatz, der auf ausgereiften Technologien, Produkten und Lösungen innerhalb des Portfolios von dormakaba und Rohde & Schwarz basiert und damit den Zugangsschutz revolutioniert. Gemeinsame Innovation für mehr Sicherheit

Das System kombiniert Sicherheitsschleusen mit KI-Technologie zur Positionsführung von dormakaba und einen Sicherheitsscanner für die Personenkontrolle von Rohde & Schwarz. Der Millimeterwellen-Scanner von Rohde & Schwarz erkennt nicht nur metallische Objekte, sondern auch beispielsweise Keramikmesser oder verdächtige Flüssigkeiten und kann so modernen Bedrohungen wie 3D-gedruckten Waffen ohne Metallteile entgegenwirken. Nur bei erkannten Objekten ist am Ausgang der dormakaba Sicherheitsschleuse ein manuelles Eingreifen erforderlich. Till Reuter, CEO dormakaba, sagt: "Wir freuen uns über die Ausweitung der Technologiepartnerschaft mit Rohde & Schwarz zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Die von uns gemeinsam entwickelte automatisierte Zutrittslösung erfüllt nicht nur modernste Sicherheitsstandards, sondern stellt auch Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. Mit dieser wegweisenden Innovation erschaffen wir neue Märkte und bedienen zugleich die stark wachsende Nachfrage nach Personenkontrollen im Bereich der kritischen Infrastruktur." Andreas Pauly, CTO Rohde & Schwarz, ergänzt: "Die Erweiterung der Kooperation mit dormakaba freut uns. Gemeinsam mit unserem Partner bieten wir eine intelligente Lösung mit modernster Technologie, die aktuellen Bedrohungen begegnet und den Schutz kritischer Infrastrukturen weltweit optimiert. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise im Bereich Hightech-Lösungen für Kommunikation und Sicherheit tragen wir so dazu bei, innovative und zuverlässige Systeme bereitzustellen, die den wachsenden Herausforderungen an moderne Sicherheitsstandards gerecht werden." Weitere Informationen für: Investoren Medien Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn Head Investor Relations Press Officer T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86 swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com Download Bereich Medienmitteilung herunterladen (PDF) Pressebild dormakaba KRITIS APS Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter «glaubt», «angenommen», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Seite 3 / 3 dormakaba Holding AG l Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Switzerland l P: +41 44 818 90 11 l www.dormakabagroup.com Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.



