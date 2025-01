DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Tender Offer für EUR300 Mio., 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit November 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/13.01.2025/07:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Gesamtsumme des Angebots von bis zu EUR 100 Millionen

* Mindestkaufpreis liegt bei 96,5 %

*Annahmefrist endet am 17. Januar 2025

Die Peach Property Group AG gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Peach Property Finance GmbH (der «Offeror») mit Sitz in Deutschland heute Inhabern der ausstehenden EUR300 Mio., 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (Reg S ISIN: XS2247301794, die «Notes») begeben von der Peach Property Finance GmbH und garantiert durch die Peach Property Group AG die Einladung unterbreiten wird, ihre Notes zum Kauf durch den Offeror gegen Barzahlung zu Preisen anzubieten, die gemäss eines Unmodified Dutch Auction Verfahrens ermittelt werden bis zu einer Gesamtrückkaufsumme von bis zu EUR100,000,000, vorbehaltlich der im Kaufangebot vom 13. Januar 2025 (die «Offer to Purchase») beschriebenen Bedingungen. Der Mindestkaufpreis ist auf 96,5% festgelegt. Das Angebot endet um 16:00 Uhr Londoner Zeit am 17. Januar 2025, sofern es nicht gemäss den Bestimmungen im Offer to Purchase anderweitig verlängert, geändert oder vorzeitig beendet wird.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Wichtiger Hinweis

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)