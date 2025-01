EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Circus SE plant Übernahme des AI-Agent Unternehmens FullyAI für revolutionäre Interaktion zwischen Mensch und KI FullyAI gilt als einer der führenden Anbieter im Bereich Agentic AI, dem zentralen Zukunftsfeld der KI Entwicklung, und zählt unter anderem Meta zu seinen Kunden

Von FullyAI entwickelte AI-Agents bieten hybride Interfaces, führen Nutzer durch komplexe Entscheidungsprozesse und setzen autonom Aufgaben um

Die Implementierung der AI-Agent Technologie von FullyAI mit der Einbindung in den von Circus entwickelten CA-1 Roboter ermöglicht eine revolutionäre Interaktion zwischen Mensch und KI Hamburg, Deutschland - 13.01.2025 - Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Unternehmen für Physical AI-Anwendungen, plant die Übernahme von FullyAI, einem der führenden europäischen Anbieter von Agentic AI. Das Unternehmen hat Technologien im Bereich AI-Agents entwickelt und zählt globale Konzerne wie Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) und die Ford Motor Company (NYSE: F) zu seinen Kunden. AI-Agents stellen die nächste große Entwicklungsstufe im Bereich KI dar und folgen auf das Wachstum etablierter KI-Modelle wie ChatGPT oder LLaMA. Während Generative AI-Modelle sich auf Datenanalyse und Prognosen konzentrieren, agieren AI-Agents autonom in ihrer Umgebung. Sie erledigen Aufgaben selbstständig, indem sie ihre Umgebung wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen. Mit der Übernahme von FullyAI positioniert sich Circus als Pionier in diesem Bereich. FullyAI ist Vorreiter in der Entwicklung von AI-Agents, die Nutzer intuitiv durch komplexe Serviceprozesse navigieren und eine neue Dimension von Mensch-KI-Interaktionen in der physischen Welt ermöglichen. Durch die geplante Übernahme von FullyAI beabsichtigt Circus, dessen innovative Technologie nahtlos in Anwendungen wie den CA-1 zu integrieren. Ziel ist es, eine bislang unerreichte Ebene der Interaktion zwischen Menschen und autonomen Robotern zu schaffen und so die Position des Unternehmens als Pionier für KI-gestützte Lösungen in personalintensiven Branchen wie der Food-Service-Industrie weiter zu festigen. "Die geplante Übernahme vereint die wegweisende Technologie von FullyAI mit unseren innovativen Physical AI-Lösungen und schafft eine ideale Symbiose", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Durch die Integration von FullyAI können wir unsere Technologie entscheidend weiterentwickeln und die Interaktion zwischen Mensch und KI revolutionieren. Wir sind stolz, die Talente von FullyAI mit Abschluss der Transaktion bei Circus willkommen zu heißen und die Zusammenarbeit mit Meta als globalen KI-Vorreiter fortzusetzen." Minh Dao, Gründer und CEO von FullyAI, ergänzt: "Die Interaktion zwischen Mensch und KI geht weit über den informellen Austausch hinaus - es geht darum, unsere menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. Die Synergie zwischen Circus CA-1 und der FullyAI-Technologie zielt darauf ab, dass KI den Menschen bedient - im wahrsten Sinne des Wortes. Diese geplante Übernahme unterstreicht den strategischen Fokus von Circus auf Künstliche Intelligenz und folgt der kürzlich angekündigten globalen Serienfertigung des Physical AI Roboters CA-1 in diesem Jahr. Mit 8.600 vorbestellten Einheiten des CA-1 von internationalen Kunden, die ein potenzielles jährliches Umsatzvolumen von 1,1 Milliarden Euro repräsentieren, will Circus seine Position als führender Anbieter im Bereich KI-Lösungen stärken. Durch die Übernahme von FullyAI könnte zudem potenziell der Ausbau der wiederkehrenden Software- und KI-Umsätze vorangetrieben werden. Über FullyAI

FullyAI ist ein führender Anbieter im Bereich Agentic AI und spezialisiert auf die Entwicklung von AI-Agents, die die Interaktion zwischen Mensch und KI neu denken. Zu den Kunden gehören Meta und Ford, für die FullyAI hochmoderne Lösungen liefert, die Nutzer effizient bei Entscheidungen unterstützen und Prozesse autonom umsetzen. Das Unternehmen kombiniert modernste KI-Technologie mit benutzerzentrierten Ansätzen, um Unternehmen neue Effizienzpotenziale zu eröffnen und die reale Nutzung von KI nachhaltig zu verändern. Mehr Informationen unter: www.gofully.ai Über Circus SE

Circus SE ist ein weltweit führender Anbieter von Physical-AI-Lösungen und treibt Innovation und Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit seinem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter für Physical-AI-Anwendungen und integriert autonome Technologien in der Food-Service-Branche. Durch die Kombination von modernster Robotik und KI-gestützter Software gestaltet Circus die Zukunft der Autonomie und definiert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland agiert Circus weltweit und treibt die nächste Welle der KI-Innovation voran.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

VP Corporate Strategy & Affairs

ir@circus-group.com



