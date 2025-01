Der Absatzrückgang bei Porsche fällt geringer als befürchtet aus. Die negative Bewertung der Börse spiegelt sich in den Absatzzahlen für 2024 nicht wider. Johnson & Johnson will Intra-Cellular Therapies übernehmen. Der Deal soll noch in der laufenden Woche bekannt gegeben werden. Hoher Gewinnsprung bei TSMC erwartet. Die Börse erwartet am Donnerstag einen Gewinnsprung um 58 % bei dem Auftragshersteller der Halbleiterindustrie.Der Aktienhandel in Asien ist am Morgen ausschließlich von Verlusten geprägt. Alle Benchmarks notieren im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...