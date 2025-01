Wiesbaden - Im November 2024 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 32,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 4,8 Prozent mehr als im November 2023.Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg im November 2024 gegenüber November 2023 um 4,2 Prozent auf 5,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland lag bei 26,6 Millionen und damit 4,9 Prozent über dem Vorjahresmonat.Im Zeitraum Januar bis November 2024 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 465,3 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 1,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Auch der bisherige Rekordwert für die ersten elf Monate eines Jahres, der mit 464,7 Millionen Übernachtungen von Januar bis November 2019 - also vor Beginn der Corona-Pandemie - verzeichnet worden war, wurde um 0,1 Prozent übertroffen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber Januar bis November 2023 um 1,1 Prozent auf 386,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 5,4 Prozent auf 78,9 Millionen, so das Bundesamt.