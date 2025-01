Berlin - Das Zahlungsunternehmen Unzer hat Götz Möller zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Finanzplanung- und analyse, das Treasury sowie die Finanzbuchhaltung. Möller bringt langjährige Erfahrung in internationalen Finanzen und im Management mit. In seiner Karriere hatte er zentrale Rollen in führenden Unternehmen der Branche: Bei der Nexi Group war er als CFO und Finance Director für die DACH-Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...