Die Siemens Energy Aktie zeigt sich zu Jahresbeginn in einer vielversprechenden Position, wobei der Kurs aktuell bei 49,64 Euro notiert. Dies entspricht einer positiven Entwicklung von 0,3 Prozent im XETRA-Handel. Besonders bemerkenswert ist die beeindruckende Erholung des Energietechnikkonzerns seit dem Vorjahrestief von 11,26 Euro. Mit dem aktuellen Kursniveau hat sich das Unternehmen deutlich stabilisiert, wenngleich noch Potenzial zum 52-Wochen-Hoch von 55,26 Euro besteht.

Positive Prognosen für Q1 2025

Für die am 12. Februar anstehende Quartalspräsentation rechnen Marktbeobachter mit einem kraftvollen Start ins neue Geschäftsjahr. Diese Einschätzung wird durch die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate gestützt, in denen das Unternehmen bereits eine deutliche Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verzeichnen konnte. Auch die Verluste konnten im Vergleich zum Vorjahr erheblich reduziert werden, was die Analysten in ihrer optimistischen Haltung bestärkt.

