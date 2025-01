Die Stimmung der Anleger ließ vor dem Wochenende allgemein eher zu wünschen übrig. Zu sehen gab es allerlei rote Vorzeichen und insbesondere aus dem Autosektor fehlt es weiter an guten Neuigkeiten. Solche konnte auch Mercedes-Benz leider nicht beisteuern. Im Gegenteil: die Schwaben lieferten zuletzt enttäuschende Absatzzahlen ab, was die Anteilseigner aber nicht weiter zu stören scheint.Konkret berichtete Mercedes-Benz (DE0007100000), im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Pkws und Vans verkauft haben zu können, was einem Rückgang von vier Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...