NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 15558 Pence belassen. Mit Blick auf neue Produkte des Pharmakonzerns im neuen Jahr zeigte sich Analyst Rajan Sharma positiv gestimmt. Unter den großen Pharmazeutikaherstellern in Europa zähle AstraZeneca unverändert zu den Favoriten, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292