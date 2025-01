Las Vegas (ots/PRNewswire) -Highlights:- Die neue Desay SV G10PH wurde entwickelt, um Cockpitprodukte mit überlegener Rechenleistung, Grafiken und fortschrittlicher KI-Fähigkeit für Automobil-Erstausrüster zu unterstützen und dabei wegbereitende Leistung und Funktionalität zu gewährleisten.- Die G10PH ist auf Echtzeit-Entscheidungen, adaptive Reaktionen und proaktive Unterstützung ausgelegt, um ein maßgeschneidertes und intuitives Fahrerlebnis zu schaffen.- Die Zusammenarbeit basiert auf einer starken und langfristigen Geschäftsbeziehung, die sich durch die erfolgreiche Entwicklung innovativer Cockpitplattformen für globale Automobilhersteller auszeichnet.Auf der diesjährigen CES in Las Vegas hielten heute Desay SV und Qualcomm Technologies, Inc. eine Unterzeichnungszeremonie ab, um die gemeinsame Innovation der beiden Unternehmen zur Bereitstellung von G10PH, der intelligenten Cockpitplattform der nächsten Generation von Desay SV zu feiern. Desay SV und Qualcomm Technologies verbindet eine langjährige Partnerschaft, die sich auf die Entwicklung innovativer Cockpitlösungen konzentriert. Diese Technologien sind inzwischen in Millionen von Fahrzeugen weltweit integriert. Aufbauend auf dieser Zusammenarbeit, entwickeln die beiden Unternehmen nun die intelligente Cockpitplattform G10PH, die auf Snapdragon® X Elite von Qualcomm Technologies basiert.Die G10PH nutzt die fortschrittlichen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), die überlegene Rechenleistung und die hochauflösende Grafik von Snapdragon® X Elite, um die Grenzen der Automobiltechnologie zu erweitern. Mit der hochmodernen CPU Qualcomm Oryon des Snapdragon® X Elite, der NPU Qualcomm® Hexagon für beschleunigte KI-Leistung und der verbesserten GPU Qualcomm® Adreno, bietet dieses hochmoderne System Automobilherstellern die Werkzeuge, um ein intelligentes, intuitives und individuell angepasstes Erlebnis für Fahrer und Fahrgäste zu bieten*. Darüber hinaus ermöglicht die G10PH Echtzeit-Entscheidungen, adaptive Reaktionen und proaktive Unterstützung und schafft so einen exklusiven intelligenten Assistenten im Cockpit, der exakt auf die Gewohnheiten der Nutzer abgestimmt ist. Fahrzeuge, die mit der G10PH-Plattform ausgestattet sind, verfügen über eine nahtlose Benutzeroberfläche und individuell anpassbare Funktionen. Diese tragen dazu bei, Komfort und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau zu heben und ein erstklassiges, benutzerzentriertes Fahrerlebnis zu gewährleisten."Auf dem Weg zu software- und KI-definierten Fahrzeugen hat Desay SV zusammen mit Qualcomm Technologies die intelligente Premium-KI-Cockpitplattform G10PH auf den Markt gebracht, die eine weitere technologische Revolution im Prozess des intelligenten Cockpits darstellt und ein weiteres Beispiel dafür ist, dass Desay SV die Entwicklung des intelligenten Cockpits anführt", erklärt Jian Xu, Geschäftsführer von Desay SV. "Wir hoffen, dass diese Plattform den globalen Automobilherstellern einen starken Impuls gibt, das neue Ökosystem der intelligenten Mobilität aktiv mitzugestalten und zu beschleunigen.""Die Automobilindustrie befindet sich, angetrieben durch Software und künstliche Intelligenz, an der Schwelle zu einer neuen Ära des intelligenten Wandels. Qualcomm Technologies und Desay SV haben eine solide Grundlage für ihre Zusammenarbeit geschaffen. Mit unserer gemeinsamen Expertise bei intelligenten Cockpits freuen wir uns über die neuen Produkte mit Snapdragon® X Elite", erklärt Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial und Cloud bei Qualcomm Technologies, Inc. "Diese Innovation wird es Automobilherstellern ermöglichen, den Verbrauchern fortschrittlichere KI-Funktionen und -Erlebnisse zu bieten und damit einen neuen Standard in der Branche zu setzen."Das intelligente Cockpit ist der Träger verschiedener Sensor- und Interaktionstechnologien und spiegelt den Entwicklungsstand der intelligenten Fahrzeugtechnik wider. Eine Analyse von KPMG prognostiziert, dass der chinesische Markt für intelligente Cockpits im Jahr 2026 ein Volumen von 212,7 Mrd. RMB erreichen wird. Zwischen 2022 und 2026 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 17 % erwartet. Die Durchdringungsrate wird voraussichtlich von 59 % auf 82 % steigen. Laut der "Smart Cockpit Assembly Data List for January-September 2024" des Gasgoo Automotive Research Institute, hält Desay SV mit einem Einbauvolumen von 630.492 Einheiten die führende Position auf dem Markt, was einem Marktanteil von 15,5 % entspricht.###Informationen zu Desay SVDesay SV (002920.SZ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie mit Forschungs-, Entwicklungs- sowie Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan, Singapur, Spanien, USA und weiteren Ländern. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Integration von Technologien wie Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Desay SV kann auf 39 Jahre Erfahrung zurückblicken und hat sich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung ausgezeichnet. Durch kontinuierliche Innovation und umfassende Kompetenzen, hat Desay SV sich das langfristige Vertrauen globaler Kunden verdient, darunter Chery, Geely, SAIC, Toyota, Volkswagen, Volvo und mehr. Aktuell belegt Desay SV Platz 74 der Top 100 globalen Autozulieferer laut Automotive News 2024. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Desay SV online unter www.desaysv.com oder folgen Sie uns auf: https://www.linkedin.com/company/13690363Informationen zu QualcommQualcomm arbeitet unermüdlich an Innovationen, um überall intelligente Computer bereitzustellen und die Welt bei der Bewältigung einiger ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Ihre bewährten Lösungen treiben den Wandel in allen wichtigen Branchen voran und unsere Plattformen unter der Marke Snapdragon® ermöglichen außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Aufbauend auf nahezu 40-jährigen Führungsrolle bei der Festlegung von Industriestandards und der Entwicklung von bahnbrechenden Technologien, bietet Qualcomm führende KI, Hochleistungscomputer mit geringem Stromverbrauch und unübertroffene Konnektivität. Gemeinsam mit externen Partnern aus dem Ökosystem, ermöglichen sie den digitalen Wandel der nächsten Generation, um das Leben zu bereichern, Unternehmen zu verbessern und die Gesellschaft voranzubringen. Bei Qualcomm werden technologische Innovationen entwickelt, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben.Qualcomm Incorporated umfasst das Lizenzierungsgeschäft QTL und den größten Teil des Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle Engineering- sowie Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und im Wesentlichen alle Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich des Halbleitergeschäfts QCT. Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften. *Alle Leistungsziele werden mit der vorherigen Generation verglichen, basieren auf vorläufigen internen Tests und können sich nach der endgültigen Validierung noch ändern.