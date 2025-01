Unterföhring (ots) -Crime-Dauerbrenner. SAT.1 zeigt ab Dienstag, 14. Januar 2025, die neuen Folgen der 22. Staffel der erfolgreichen US-Crime-Serie "Navy CIS". Los geht es um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Direkt im Anschluss zeigt SAT.1 um 22:15 Uhr neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit". In der Folgewoche, ab 21. Januar, zeigt SAT.1 außerdem die neuen Folgen der zweiten Staffel "The Irrational - Kriminell logisch" um 21:15 Uhr als Deutschlandpremiere.Kostenlos. Jederzeit. Bereits jetzt sind über 1000 Folgen aus dem gesamten "Navy CIS"-Kosmos und die neuen Folgen von "FBI" und "The Irrational" und viele weitere US-Serien auf dem ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos abrufbar.Der Dienstag ab 14. Januar 2025 in SAT.1 im Überblick:20:15 Uhr - Start der 22. Staffel "Navy CIS"22:15 Uhr - Neue Folge "FBI: Special Crime Unit"23:15 Uhr - Neue Folge "FBI: Most Wanted"Der Dienstag ab 21. Januar 2025 in SAT.1 im Überblick:20:15 Uhr - Neue Folgen der 22. Staffel "Navy CIS"21:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "The Irrational - Kriminell logisch"22:15 Uhr - Neue Folge "FBI: Special Crime Unit"23:15 Uhr - Neue Folge "FBI: Most Wanted"Pressekontakt:Stella Losackerphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesJessica Frekophone: +49 (0) 89 95 07 - 1996email: Jessica.Freko@seven.oneInfos & Fotos: presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5947742