Die VW-Tochter Porsche AG hat 2024 in vier von fünf Regionen steigende Auslieferungen verzeichnet. In Deutschland stieg der Absatz um 11 Prozent auf 35.858 Fahrzeuge, in Europa ohne Deutschland um 8 Prozent auf 75.899 Einheiten. Übersee- und Wachstumsmärkte legten um 6 Prozent zu, Nordamerika blieb mit einem leichten Zuwachs stabil. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...