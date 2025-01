FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES LLOYDS TO 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 275 (250) PENCE - GOLDMAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15558 (15955) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 237 (238) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 345 (355) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 310 (315) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2570 (2450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13150 (12200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 142 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 350 (515) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 450 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WISE PRICE TARGET TO 1353 (986) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 4300 (4500) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob