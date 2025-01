© Foto: Porsche AG Newsroom

Der deutsche Sportwagenhersteller Porsche meldet am Montag einen deutlichen Rückgang seiner Verkaufszahlen in China. Die Auslieferungen sanken 2024 um 28 Prozent auf 56.887 Fahrzeuge, nach 79.283 im Vorjahr. Die schwache Nachfrage auf dem weltgrößten Automarkt belastet nicht nur Porsche, sondern auch andere deutsche Autobauer. Der Porsche-Aktie tut das zum Wochenauftakt keinen Abbruch - im Gegenteil. Die Aktie legt zu: Der Rückgang in China drückte den weltweiten Absatz von Porsche um 3 Prozent auf 310.718 Fahrzeuge. Positiv entwickelten sich jedoch andere Märkte: In Deutschland stiegen die Verkäufe um 11 Prozent. "Insgesamt haben wir uns in einem herausfordernden Marktumfeld als äußerst …