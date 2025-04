Die Porsche-Aktie verlor am Donnerstag weitere -3,5% und sackte auf ein neues Allzeittief ab. Angesichts der massiven Markteinbrüche, vor allem in den USA, ist der Kursverlust des deutschen Sportwagenbauers allerdings vergleichsweise moderat ausgefallen. Haben die angekündigten US-Zölle keine weiteren Auswirkungen mehr auf Porsche? Was macht Porsche in den USA? Nein, das haben sie in der Tat nicht. Vor wenigen Tagen belegte die Trump-Administration ...

