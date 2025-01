Die zu installierenden Anlagen erreichen eine Leistung von zusammen 50 Megawatt. Zudem ist geplant, Batteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 50 Megawattstunden zu installieren. Die im hessischen Bad Ems ansässige inhabergeführte Immobiliengesellschaft Allegron hält an 25 Standorten in ganz Deutschland zahlreiche Wohngebäude unterschiedlicher Größe in ihrem Bestand. Auf 250 Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen sollen nun Mieterstrom-Anlagen entstehen. Das Unternehmen jetzt mit dem Mieterstrom-Contracting-Anbieter Enerfin einen Vertrag über Finanzierung, ...

